Sobe para 131 o total de vítimas das chuvas em SC A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou hoje mais três mortes em decorrência das chuvas no Estado. Dessa forma, o número de vítimas das enchentes subiu para 131 pessoas. O Corpo de Bombeiros do município de Ilhota encontrou os três corpos no Alto Baú e os encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau para identificação. No Estado, 27.236 pessoas continuam desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 5.737 desabrigadas - as que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. De acordo com a Delegacia Geral de Polícia Civil de Santa Catarina, 22 pessoas estão desaparecidas.