Sobe para 133 o total de vítimas das chuvas em SC Mais dois corpos de vítimas das enchentes do último mês em Santa Catarina foram encontrados ontem, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Com esses dois corpos, sobe para 133 o número de vítimas fatais no estado, permanecendo 22 pessoas desaparecidas. Por volta das 12 horas foi encontrado um corpo de uma mulher, no Alto do Baú, no município de Ilhota. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação. No fim do dia, por volta das 19 horas, a Defesa Civil do município de Gaspar informou que no último sábado foi encontrado um corpo de um homem, que também já foi encaminhado para o IML para identificação