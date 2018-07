Sobe para 14 número de vítimas das chuvas em Itaoca Mais um corpo foi encontrado em Itaoca, no início da tarde desta quinta-feira, 16, elevando para 14 as vítimas já encontradas e identificadas do temporal que atingiu a cidade na madrugada de segunda-feira, 13. O corpo de Diocleciano José da Rocha, de 75 anos, foi localizado a 600 metros do local em que ele foi arrastado pelas águas, no bairro do Lageado. De acordo com a Polícia Civil, outros dois corpos que podem ser de vítimas do temporal estão aguardando identificação. Um deles foi achado boiando no rio Ribeira, próximo de Iporanga.