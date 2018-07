Sobe para 14 total de cidades de SC em emergência

Subiu para 14 o total de cidades do sul de Santa Catarina em situação de emergência, em decorrência das recentes chuvas. A última a decretar o estado foi Praia Grande. Nesta quinta-feira, 8, a Defesa Civil estadual afirmou que há 2.882 desalojados (pessoas que foram para a casa de parentes) e 789 desabrigados (aqueles que dependem de abrigos públicos). Veja também: Moradores saqueiam depósito de doações em Ilhota-SC Chuva deve voltar a atingir SC a partir desta quinta Dragagem em Itajaí deve terminar antes do previsto Nesta quinta, não havia mais estradas federais interditadas no Estado. A BR-101 Sul, entre os Km 404 e 412, de Maracajá até Araranguá, está totalmente liberada desde a tarde de quarta. O trecho havia sido interditado em razão de um alagamento. Quanto às rodovias estaduais, 11 seguem bloqueadas por queda de barreiras ou danos provocados pelas chuvas nas pistas, sendo apenas uma delas totalmente. A SC-416 está fechada do Km 30 ao 34, entre Jaraguá do Sul e Pomerode.