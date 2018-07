Sobe para 140 total de cidades de MG em emergência O município de Simonésia, em Minas Gerais, é a 140º cidade do Estado que decretou situação de emergência em consequência das chuvas que atingem a região desde setembro do ano passado. Segundo a Defesa civil, as chuvas já atingiram 194 municípios, afetando 883.701 moradores. Os desabrigados chegam a 9.963 e os desalojados somam 101.703. O total de vítimas fatais é de 28 pessoas.