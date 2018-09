Sobe para 15 mil número de mortos em terremoto na China

O número de mortos no terremoto que devastou a província de Sichuan, no sudoeste da China subiu para cerca de 15 mil pessoas, segundo informações divulgadas pela agência estatal chinesa Xinhua. O novos números emergem um dia depois que as equipes de resgate conseguiram chegar ao condado de Wenchuan, epicentro do tremor de 7,9 graus na escala Richter. Outras milhares ainda estariam soterradas embaixo de casas, prédios e escolas. O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, conseguiu chegar ao epicentro do terremoto nesta quarta-feira. O helicóptero que transportou o premiê aterrissou em Wenchuan por volta das 15h30 no horário local (4h30 em Brasília). A visita só foi possível graças a uma trégua no mau tempo que vinha assolando a região. No final da manhã desta quarta, cinco helicópteros chegaram a Wenchuan carregados com alimentos, roupas, tendas, cobertores e kits de primeiros-socorros. As equipes de resgate também levaram 50 telefones via-satélite para ajudar na normalização das comunicações com a região. Mais de 800 policiais armados conseguiram acesso à área após atravessar a pé os caminhos destruídos. Uma equipe de 70 médicos e enfermeiros também já está no local. As autoridades chinesas estimam que a situação no epicentro do terremoto seja "pior do que o esperado". Dos 12 mil habitantes de Yingxiu, uma das cidades mais atingidas pelo abalo, apenas 3 mil teriam sobrevivido. Todos os trens de passageiros foram recolhidos e as viagens suspensas para que se possa transportar pessoal e materiais para o esforço de resgate. Cerca de 25 trens militares estão sendo enviados para as zonas mais afetadas, carregando 14 mil soldados e materiais médicos que incluem 55.935 tendas e 284 vagões carregados com combustível. Estradas obstruídas Equipes especializadas continuam com os trabalhos de desobstrução e reparo das estradas bloqueadas por deslizamentos de terra. As principais auto-estradas foram reabertas e nas últimas 60 horas cerca de 50 a 70 quilômetros foram desobstruídos, entretanto trechos menores nas áreas rurais seguem bloqueados. Cerca de 40 quilômetros da estrada que leva a Wenchuan ainda estão intransponíveis e quatro vilarejos das cercanias ainda não foram alcançados. Os arredores de Wenchuan são montanhosos, sendo difícil acessar os locais mais remotos. Apesar de o Exército possuir homens e máquinas suficientes, o trabalho progride lentamente. "Só é possível que uma máquina escavadeira trabalhe a cada vez", explicou Feng Zhenglin, oficial do ministério de Transportes. A prioridade das equipes está concentrada em um raio de 50 quilômetros ao redor de Wenchuang. Trens Segundo informações oficiais, 31 trens estavam operando em Sichuan durante o terremoto, mas não houve acidentes com vítimas fatais. Um trem carregando tanques de petróleo ficou soterrado em um túnel e explodiu. O fogo já foi controlado. O maquinista escapou com vida, mas o assistente foi ferido As autoridades bloquearam o acesso ao túnel e planejam inundá-lo com água para evitar novas explosões. Segundo Wang Yongping, porta-voz do Ministério das Ferrovias, os trilhos das linhas de Sichuan estão desobstruídos e apenas a linha Baoching ainda não está pronta para voltar a operar. Outros 409 vagões de passageiros, 800 de carga e 1609 porta-contâiners estão à disposição para uso. Ajuda O terremoto de segunda-feira foi o pior a atingir a China nos últimos 30 anos. O tremor foi sentido até na capital, Pequim, e em países próximos, como a Tailândia. O governo chinês disse que vai aceitar ajuda estrangeira. União Européia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, Japão, Coréia do Sul e Taiwan já ofereceram ajuda. O terremoto afetou também o revezamento da tocha olímpica, que está percorrendo todas as províncias chinesas até chegar a Pequim para a abertura dos Jogos Olímpicos, no dia 8 de agosto. Os organizadores dos Jogos de Pequim informaram que o trajeto da tocha será encurtado e que, no início da próxima etapa, previsto para quarta-feira, na cidade de Ruijin, haverá um minuto de silêncio em memória às vítimas do terremoto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.