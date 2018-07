Sobe para 15 o número de mortes por gripe suína no País Mais quatro pessoas morreram no Rio Grande do Sul com a gripe suína, informou hoje a Secretaria de Saúde do Estado. Com isso sobe para 11 o número de mortes no RS e 15 no País. Duas foram em Uruguaiana: uma menina de 5 anos, dia 15, e uma mulher de 36, grávida de 8 meses, dia 16. Também morreram um serralheiro de 40 anos, dia 17, em Santa Maria, e um caminhoneiro de 29, em São Borja, no dia 6. Ambos eram obesos.