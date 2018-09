Sobe para 15 o número de mortos por enchentes em PE Mais três corpos foram encontrados na noite de ontem em Pernambuco, confirmou hoje a Defesa Civil do Estado. Com isso, subiu para 15 o número de mortes causadas pelas cheias dos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil, dois corpos foram resgatados em Água Preta e o terceiro, em Barreiros. Os corpos ainda não foram identificados. Os números de desabrigados - aqueles que perderam tudo e necessitam de abrigos públicos - e desalojados - aqueles que podem contar com a ajuda de vizinhos e familiares - permanecem 17.808 e 24.552, respectivamente.