Sobe para 17 número de feridos em explosão no Rio Subiu de 13 para 17 o número de feridos na explosão de um restaurante na Praça Tiradentes, no centro do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas estão internadas em estado grave, duas com traumatismo craniano e uma com trauma abdominal. Segundo o Comandante Geral do Corpo dos Bombeiros, coronel Sérgio Simões, a causa mais provável da explosão é um vazamento de gás de um botijão. A região é servida por gás encanado, mas o restaurante não era abastecido por este serviço. Equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros e de uma empresa privada de construção avaliam os danos ao edifício onde ficava o restaurante. O prédio já foi esvaziado.