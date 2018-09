Sobe para 17 número de mortos em naufrágio no AM O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus informou hoje que subiu para 17 o número de mortos no naufrágio ocorrido no domingo com o barco Comandante Sales, no Rio Solimões, no Amazonas. Até ontem à noite, eram 15 as vítimas fatais no acidente, conforme informou, no início da manhã de hoje o 9º Distrito Naval da Marinha. De acordo com o IML, os corpos de 14 vítimas já foram reconhecidos e liberados para os familiares. O barco se acidentou quando viajava para Manacapuru, depois de uma festa na localidade de Lago Pesqueiro. Pelo menos 80 pessoas estavam a bordo e alguns passageiros conseguiram nadar até a margem do rio.