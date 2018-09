Sobe para 17 total de feridos em acidente na Rio-Santos Subiu para 17 o total de feridos em um grave acidente na Rodovia Rio-Santos, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, na manhã de hoje. Uma pessoa morreu. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por volta das 6h40, o motorista de um automóvel perdeu o controle do carro em uma curva, na altura do quilômetro 134, invadiu a pista contrária e colidiu com um ônibus coletivo de São Sebastião, da empresa Ecobus. Com o impacto, o motorista do carro, Jorge Borges Miranda morreu. Quatro passageiros tiveram ferimentos graves e outros 13 sofreram lesões leves. De acordo com a Ecobus, o motorista do carro perdeu o controle do veículo, que acabou caindo em uma ribanceira. No momento do acidente, o ônibus, com capacidade para 44 passageiros, tinha 16 ocupantes. Os feridos foram encaminhados para o Pronto Socorro de São Sebastião. De acordo com a PRE, o acidente não interrompeu a passagem de veículos e a pista só precisou ser interditada das 10 horas às 11 horas para a retirada do ônibus. Até o final da tarde, entre os feridos gravemente, apenas o motorista do ônibus, Joel Ramos Moraes, permanecia internado, em observação.