Sobe para 170 o total de vítimas da chuva no RJ

Em um dos pontos críticos, cerca de 3 mil moradores do Morro do Bumba, em Viçoso Jardim, na zona norte de Niterói, ficaram desabrigados após o deslizamento de terra que atingiu o local. Outras 86 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros. De acordo com a prefeitura da cidade, 200 homens do Corpo de Bombeiros participam dos trabalhos de resgate no município. Os feridos resgatados no Morro do Bumba foram encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

As aulas na rede municipal estão suspensas ao menos até amanhã, porque 20 escolas estão sendo usadas como abrigos. A Igreja São Lourenço dos Índios, no bairro de São Lourenço, também abriu as portas para receber os desabrigados.