Sobe para 18 total de municípios em emergência em SC Subiu para 18 o número de municípios catarinenses em situação de emergência por causa dos temporais do fim de semana. A Defesa Civil confirmou esta manhã, em Campo Belo do Sul (SC), a primeira morte em decorrência das chuvas no Estado. Clóvis Roberto Belin, de 30 anos, tentava cruzar de carro uma ponte alagada quando foi arrastado pela correnteza.