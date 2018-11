Sobe para 19 número de feridos em acidente em SP O número de vítimas do acidente envolvendo um ônibus fretado, que se chocou contra uma árvore, às 7h45 deste sábado, subiu de 14 para 19 pessoas, três em estado grave, de acordo com os Bombeiros. Segundo a CET, o trânsito segue normalmente na região da Marginal do Tietê, sentindo Ayrton Senna junto à Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé.