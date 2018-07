Sobe para 19 total de mortes causadas pela chuva em MG O desabamento de uma casa na noite de ontem elevou para 19 o total de mortes provocadas pelas chuvas em Minas Gerais. No fim da noite, uma residência de dois andares no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, desmoronou, soterrando Henrique de Almeida Pereira, 21 anos. Os bombeiros o encontraram sob os escombros já sem vida. As chuvas têm provocado mortes em Minas desde 17 de setembro, quando duas pessoas perderam a vida após serem arrastadas pela água em Betim, conforme registro da Defesa Civil. Em novembro, houve mais 2 óbitos e, neste mês, 15. Decretaram situação de emergência 53 municípios. Foram registrados 56.668 desalojados e 5.995 desabrigados.