Sobe para 2 número de mortos em acidente na Marginal Cinco pessoas ocupavam o carro que bateu em um poste e capotou na pista local da Marginal do rio Tietê na madruga desta segunda-feira, 26. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas morreram ainda no local do acidente. Outros três jovens foram socorridos e encaminhados ao Hospital das Clinicas.