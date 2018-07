Sobe para 20 número de mortos pela chuva em Sapucaia

Subiu para 20 o número de mortos confirmados, em Sapucaia, no Rio, segundo informações da Prefeitura. Equipes de busca e salvamento continuam no local e contam com o auxílio de cães farejadores. Duas pessoas ainda estão desaparecidas, segundo os moradores.

De acordo com a Prefeitura, 19 das mortes foram em decorrência do deslizamento de terra que atingiu oito casas em Jamapará. Um óbito não tem relação com esse deslizamento: uma casa que desabou no município. Entre os corpos estão 16 adultos - 11 homens e 5 mulheres - e quatro crianças - um menino e três meninas.