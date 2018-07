Sobe para 20 o número de bebês mortos no Pará Subiu para 20 o número de bebês mortos em menos de uma semana na Santa Casa de Misericórdia do Pará, depois que a secretária estadual de Saúde, Laura Rosseti, confirmou que mais oito crianças haviam morrido entre a segunda e a sexta-feira desta semana. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal já está investigando a morte de 12 bebês na UTI neonatal. Segundo Rosseti, alguns dos oito bebês teriam chegado mortos ao hospital, mas ela não disse quantos. "A maioria desses bebês veio do interior do Pará e apresentava quadro gravíssimo", segundo a secretária. O promotor de Justiça Ernestino Silva informou que o Ministério Público já abriu procedimento para investigar as novas mortes. A secretária anunciou a criação de uma comissão interprofissional que vai buscar soluções para os problemas estruturais e de saúde do hospital. Cinco profissionais de saúde e três engenheiros deverão fazer parte do grupo. O trabalho começa na segunda-feira.