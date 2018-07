Sobe para 23 número de mortos em Itaoca-SP Mais um corpo foi encontrado na tarde deste sábado (18) em Itaoca (SP), cidade castigada por um temporal na última segunda-feira (13). A vítima foi identificada como Ziza Dantas Martins, de 44 anos, que estava na lista dos desaparecidos. Com isso, sobe para 23 o número de corpos de vítimas do temporal já identificados e sepultados. As buscas prosseguem por outras quatro pessoas desaparecidas.