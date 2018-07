Sobe para 23 total de casos de gripe suína no Brasil Mais dois casos de contaminação pelo vírus Influenza A (H1N1), da chamada gripe suína, foram confirmados no País, segundo balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Com esses dois casos, já somam 23 o número de pessoas contaminadas pelo vírus no Brasil. De acordo com o ministério, os dois doentes são do Rio de Janeiro e retornaram há poucos dias dos Estados Unidos. "Os dois pacientes vieram dos Estados Unidos e não têm relação entre si. Ambos passam bem", informa a nota.