Sobe para 23 total de mortes por meningite na BA no ano Uma menina de 9 anos é a oitava morte provocada pela meningite em Salvador, na Bahia, neste ano. Rebeca Airam Santos morreu no último dia 18, no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Com a confirmação da morte da criança, subiu para 23 o número de mortes causadas pela doença em 2009 em todo o Estado, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).