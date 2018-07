Sobe para 237 número de mortos por incêndio em boate no RS

Um jovem de 22 anos, que estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, morreu às 22h do sábado.

Segundo dados da secretaria, 114 pacientes feridos no incêndio permanecem internados em hospitais do Estado. Destes, 41 respiram com ajuda de aparelhos.

O incêndio na madrugada de 27 de janeiro na boate Kiss aconteceu, segundo a polícia, depois que um integrante da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava no local, acendeu um sinalizador.

Uma faísca do artefato teria entrado em contato com o revestimento acústico no teto da casa noturna, provocando uma fumaça tóxica que causou a maioria das mortes por asfixia.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que a rápida queima da espuma utilizada como revestimento acústico da boate Kiss, que liberou fumaça tóxica, causou as mortes.

Muitas das vítimas internadas em hospitais e respirando com ajuda de aparelhos tiveram queimaduras nas vias aéreas e inflamação nos pulmões.

(Por Vivian Pereira)