Sobe para 24 total de corpos resgatados, diz Aeronáutica

Os oito corpos resgatados hoje estão a bordo da fragata Bosísio. Eles foram encontrados 440 quilômetros a nordeste do arquipélago São Pedro e São Paulo, um pouco além das águas jurisdicionais brasileiras. Os 16 corpos que foram resgatados no final de semana e que estão a bordo da fragata Constituição devem chegar amanhã de manhã a Fernando de Noronha. Segundo Munhoz, não há previsão de quando as partes do avião serão levadas para Noronha.

"A gente não vai especificar qual peça do foi recolhida. Todos os questionamentos sobre as peças terão de ser feitos ao fabricante". O assessor de imprensa da Aeronáutica disse ainda que 255 militares da FAB foram deslocados para os trabalhos de resgate em Recife, Fernando de Noronha e Natal. A operação conta com o trabalho de 14 aeronaves - 12 brasileiras e duas francesas - e um helicóptero Super Puma foi deslocado hoje de Natal para Noronha. A Marinha atua com 570 militares. O navio patrulha Guaiba substituiu o navio patrulha Grajaú. Permanecem na área do acidente cinco navios do Brasil e um da França. As ações continuam sem interrupção e o levantamento de outros pontos de destroços continua a ser feito pelo avião R99.