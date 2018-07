Sobe para 24 total de feridos em confronto em SP Subiu para pelo menos 24 o total de pessoas feridas no confronto entre policiais militares e civis na tarde de hoje na capital paulista. Os feridos foram atendidos nos hospitais Albert Einstein e São Luís, próximos do Palácio dos Bandeirantes. Um novo tumulto começou por volta das 19h30 nas proximidades da sede do governo paulista. De acordo com as primeiras informações, os policiais militares teriam iniciado uma provocação aos policiais civis. O clima também é tenso dentro do Palácio dos Bandeirantes, onde a segurança estava reforçada. O enfrentamento entre os policiais ocorreu quando uma passeata de policiais civis se aproximava da sede do governo, o Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade. Eles foram contidos por homens da PM, que reagiram com tiros de bala de borracha e bombas de efeito moral. Os policiais civis estão em greve há um mês e pressionam pela abertura de negociação de reajuste salarial com o governo do Estado.