Sobe para 255 o número de mortos pelas chuvas no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Subiu para 255 o número de mortos em função das chuvas no estado do Rio de Janeiro. Na tarde deste sábado, 17, os bombeiros encontraram dois corpos em uma área onde houve deslizamentos, no bairro Taquara, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.

Na capital fluminense, chegam a 68 os mortos em consequência dos deslizamentos de terra e das chuvas.

No Morro do Bumba, em Niterói, são 47 os mortos. Cerca de cem homens da corporação trabalham diariamente no local, em busca de pessoas soterradas. Niterói contabiliza 147 mortes no total.