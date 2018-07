Sobe para 27 número de mortos por explosão em prédio na Ucrânia Subiu para 27 o número de mortos em uma explosão num edifício de apartamentos de cinco andares no sul da Ucrânia, informou o ministério de Emergências na sexta-feira. A suposta explosão de gás, ocorrida na quarta-feira, incendiou todos os andares do conjunto residencial em Yevpatoria, deixando uma montanha enorme de escombros. Entre os mortos, está uma família de cinco pessoas, segundo o ministério. As equipes de resgate retiraram 21 sobreviventes do monte de concreto, fios e móveis quebrados. Uma autoridade do ministério local disse que as chances de achar sobreviventes ou corpos agora é pequena, já que as equipes de resgate já verificaram os escombros de todos os andares e chegaram, agora, ao porão. Explosões de gás são comuns em ex-repúblicas soviéticas, principalmente no inverno, quando os moradores utilizam mais aquecimento. Uma explosão semelhante, ocorrida no ano passado, matou 15 moradores de um conjunto residencial na cidade de Snipropetrovsk. O presidente da Ucrânia, Viktor Yushchenko, decretou luto oficial nesta sexta-feira.