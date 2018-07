Sobe para 29 número de feridos em acidente no Rio Soma 29 o número de pessoas feridas no acidente entre um ônibus e um carro particular no Trevo das Margaridas, em Parada de Lucas, na zona norte do Rio de Janeiro, ocorrido na manhã deste domingo, informou o Corpo de Bombeiros. O motorista está entre os feridos. O carro tem placas de São Paulo.