Sobe para 29 número de mortos em Petrópolis Bombeiros encontraram, por volta das 8h30m desta quinta-feira (21), o corpo de um homem no córrego que margeia a Rodovia BR-040, no trecho próximo à comunidade Vila São Joaquim, no bairro Quitandinha, em Petrópolis, na Região Serrana do Estado do Rio. Com isso, sobe para 29 o número de mortos em decorrência do temporal que atingiu a cidade no último domingo.