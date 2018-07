Sobe para 3 mil número de desabrigados em Rio Branco Subiu para 3 mil o número de pessoas desabrigadas por causa da chuva em Rio Branco (AC). O número total de afetados pelas chuvas no Estado chega a 30 mil. A Defesa Civil alerta que o nível do Rio Acre deve chegar a 17 metros. A previsão para a região é tempo encoberto com pancadas de chuva durante todo o fim de semana.