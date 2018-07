Sobe para 3 número de vítimas de naufrágio no Rio Negro Subiu para três o número de mortos no naufrágio que aconteceu esta tarde no Rio Negro, em Manaus, no Amazonas. Segundo os bombeiros, o corpo de uma senhora de 71 anos foi retirado de dentro da embarcação. Mais cedo, uma menina com idade entre sete e dez anos foi encontrada pelos mergulhadores. O resgate da terceira vítima foi feito mas ainda não há mais informações.