Sobe para 30 total de presos por fraudes no Detran do Nordeste

Subiu para 30 o número de presos na Operação Cascavel, deflagrada na manhã desta sexta-feira, 29, pela Polícia Federal. Foram cumpridos também 60 mandados de busca e apreensão expedidos pela 6.ª vara criminal de João Pessoa, visando ao desmonte de um esquema fraudulento de roubo de veículos. Os carros eram roubados na Paraíba, Pernambuco e Alagoas, passavam por desmanche ou tinham seus chassis adulterados com a participação de funcionários dos órgãos de trânsito da Paraíba e depois com novo licenciamento, eram comercializados, voltando a circular nas ruas com documentação regularizada falsificada. De acordo com a delegada da PF, Cristiane Correa Machado, que comandou a investigação iniciada em fevereiro, o que se descobriu até agora parece ser apenas a ponta do iceberg de um esquema fraudulento que se espalha pelo País. A Polícia Federal identificou fraudes em mais de 300 veículos roubados nos três Estados e "legalizados" no Departamento de Trânsito (Detran) de João Pessoa e das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de Campina Grande e Catolé do Rocha, no interior do Estado. Participaram da Operação Cascavel 320 homens - da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar da Paraíba. De acordo com a assessoria de imprensa da PF, ainda não é possível estimar o lucro da quadrilha com as fraudes. Com as prisões e apreensões, a polícia espera também ter uma visão completa do esquema fraudulento. Das 35 prisões temporárias decretadas, 30 foram cumpridas - o restante não foi localizado. Entre os presos estão diretores do Detran de João Pessoa, do Ciretran de Campina Grande e Catolé da Rocha, advogados, despachantes, donos de sucata e também policiais militares. A quadrilha também contava com o apoio da polícia científica de Campina Grande, responsável pela expedição de carteiras de habilitação falsas. Para a obtenção de novo licenciamento para os carros roubados, funcionários do Detran entravam no registro nacional de veículos, para falsificar informações. Tudo indica que não havia uma hierarquia com alguém no comando do esquema, de acordo com o assessor de imprensa da PF, Deusimar Guedes. "Tudo indica que se trata de uma espécie de associação ilícita, onde uns roubam, outros desmancham ou adulteram chassis, outros legalizam a documentação adulterando dados do Renavan", observou. "E sempre utilizando estratégias diferentes, dificultando as investigações e os flagrantes".