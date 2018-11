As chuvas provocaram deslizamentos de terra e desabamentos em todo o Estado, deixando 7.454 desalojados - aqueles que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e outros 3.249 desabrigados - aqueles que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Cinco pessoas morreram. A informação de outro óbito, no município de São Cristóvão, ainda não foi confirmada pela Defesa Civil.