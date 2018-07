Sobe para 33 número de mortes por gripe A no RS

O Estado também ultrapassou a marca das duas centenas de casos de pessoas infectadas pelo vírus H1N1 no ano. São 218 casos confirmados, ante 192 diagnósticos que constavam do boletim do final da semana passada. O número, no entanto, é bem menor do que os 635 casos confirmados e 52 mortes em Santa Catarina, conforme dados contabilizados até o dia 10 de julho.

Sem novas doses da vacina contra a gripe, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul tem focado mais no tratamento dos casos da gripe por meio da indicação do antiviral Oseltamivir, conhecido com o nome comercial de Tamiflu. Pacientes que forem diagnosticados com síndrome gripal devem ser tratados com o medicamento, que está sendo distribuído gratuitamente nos postos de saúde, com a exigência de apresentação de uma receita médica simples.