Sobe para 33 número de mortos por chuva em Petrópolis Subiu para 33 o número de mortes causadas pelas fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, no início da semana, e os bombeiros aguardam apenas a identificação pelo IML dos dois corpos encontrados nesta sexta-feira para encerrarem as buscas, informou a Secretaria de Estado de Defesa Civil.