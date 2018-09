Sobe para 35 o número de mortos em naufrágio no AM

As equipes de resgate encontraram na manhã desta quarta-feira, 7, mais um corpo de vítima do naufrágio do barco Comandante Sales, ocorrido na madrugada do último domingo, no Rio Solimões, no Amazonas. Com isso, subiu para 35 o número de corpos recolhidos por bombeiros, homens da Marinha e funcionários da prefeitura de Manacapuru. Cinco equipes, com 40 integrantes, trabalharam a noite toda, mas o serviço foi prejudicado pela forte chuva na região. Veja também: Vítimas de naufrágio no AM pode chegar a 50, diz prefeito Lula diz que naufrágio no AM foi um crime de irresponsabilidade A vítima fatal, um homem, foi localizada próximo ao encontro das águas dos Rios Negro e Solimões, a cerca de 30 quilômetros do local do acidente. Ainda há pelo menos de 20 a 25 desaparecidos e as buscas continuam. Nesta quarta, 52 bombeiros estão fazendo uma varredura a cerca de 50, 60 quilômetros do local onde o barco naufragou, pois a forte correnteza pode ter arrastado parte das vítimas. O barco Comandante Sales 2008 naufragou na madrugada do último domingo, no Rio Solimões, interior do Amazonas. A embarcação transportava brincantes de uma festa tradicional realizada a uma hora e 20 minutos (de barco) do município de Manacapuru.