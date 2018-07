Sobe para 38 nº de feridos em acidente de trem em SP

As 16 pessoas que foram levadas para o pronto-socorro de Pirituba e duas das quatro que estavam do pronto-socorro 21 de Junho, todas em estado leve, já foram liberadas. A circulação dos trens, que era feita nos dois sentidos na altura da estação Vila Clarice, na zona oeste da cidade, por apenas uma linha, já foi normalizada, de acordo com a CPTM.

Por volta das 9 horas, uma locomotiva que faz a manutenção da via bateu na traseira de um trem de passageiros, que seguia para a estação Luz, no centro de São Paulo. Os passageiros desembarcaram da composição e seguiram viagem em outro trem.