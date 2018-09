Sobe para 39 número de vítimas das chuvas em SC Subiu para 39 o número de vítimas dos deslizamentos, desabamentos e enchentes causados pelas chuvas que atingem o Estado de Santa Catarina. De acordo com a Defesa Civil, até as 11 horas, havia 12.484 desabrigados e 7.405 desalojados, com mais de 1,5 milhão de pessoas afetadas. Os municípios de Rio dos Cedros, Pomerode, Itapoá e Benedito Novo continuam isolados. O governador de Santa Catarina, Luiz Henrique Silveira (PMDB), disse hoje que os deslizamentos de terra são o fator mais dramático das chuvas que atingem o Estado. "Quatro meses de chuva batida, sem parar, estão dissolvendo a terra e as casas estão desabando", afirmou hoje, em entrevista à Rede Eldorado de Rádio. O abastecimento de gás entre o município de Guaramirim, em Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul, foi interrompido na noite de ontem por causa das chuvas, segundo nota divulgada pela Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia. Várias rodovias federais continuavam interditadas na manhã de hoje por causa de deslizamentos causados pelas chuvas que atingem o Estado de Santa Catarina, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Na BR-101, vários trechos estão bloqueados, um deles em Palhoça, no km 235, na região de Morro dos Cavalos. A pista seguia interditada desde a noite de sábado, sem desvios. Em Itajaí, o trecho da pista no km 113 estava alagado pelo transbordamento do Rio Itajaí-Açu, ontem. Não há desvio. Em Piçarras, no km 99, a pista foi alagada pelo transbordamento do Rio Piçarras, no sentido norte. Há um desvio na altura do km 105, pelo município de Penha. O trecho da BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina, principal ligação entre Curitiba e Florianópolis, voltou a ser interditado nos dois sentidos durante a manhã de hoje, em razão de nova queda de barreira entre os quilômetros 684 e 685, no município de Guaratuba. Durante o fim de semana, a rodovia já esteve fechada, mas foi liberada na tarde de domingo. Como não há previsão de liberação, a orientação para quem precisa ir a Santa Catarina é para que faça desvio pela BR-116 até Agudos do Sul (PR) e, dali, acessar a BR-101.