Sobe para 39 o número de vítimas da dengue no RJ Com quatro novas mortes registradas, sobe para 39 o número de vítimas da dengue no Estado do Rio de Janeiro este ano. Segundo balanço divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, os últimos óbitos ocorreram em Mesquita, São João de Meriti, e dois na capital fluminense, que já contabiliza 13 mortes em 2011.