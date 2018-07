Sobe para 4 o total de mortos em desabamento no Rio Quatro corpos de moradores já foram retirados dos escombros de uma residência de dois andares que desabou durante a madrugada de hoje em Curicica, Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo os bombeiros, cinco pessoas estavam no interior da casa no momento do acidente. Uma criança, de 7 anos, foi retirada com vida e encaminhada para o Hospital Lourenço Jorge.