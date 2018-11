Sobe para 4 total de mortos em deslizamentos no PA Subiu para quatro o total de pessoas que morreram no município de Itaituba, no Pará, após um desmoronamento ocorrido ontem no bairro Buritizal, no distrito de Miritituba. O acidente foi causado pela forte chuva que atinge a região. Devido à situação, o distrito de Miritituba decretou situação de calamidade.