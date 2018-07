Sobe para 488 número de casas danificadas por vendaval Relatório da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado hoje aponta que os ventos de 124 km/h que atingiram a cidade de Canela na noite de ontem danificaram ao menos 407 imóveis e destruíram outras 81 casas. Há relatos de que árvores no Parque das Sequóias foram derrubadas como se tivessem sido "cortadas por motosserra". Mais de 250 árvores de grande porte foram arrancadas no município.