Sobe para 5 número de mortos em temporal no Rio Subiu para cinco o número de mortos no temporal de terça-feira (05) à noite no Rio de Janeiro. Na quinta-feira (07), foi encontrado o corpo de Lucas Alex Garcia, de 15 anos, que havia sido levado pela correnteza de um rio que transbordou em Cordovil, na zona norte. Duas mulheres, de 58 anos e de 32, morreram eletrocutadas na zona sul da cidade. Um vigia de 48 anos morreu atingido por uma árvore em Jacarepaguá, na zona oeste. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, um muro caiu sobre um homem de 63 anos, que morreu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.