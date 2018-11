Outras três pessoas - todas do sexo feminino, sendo uma delas mãe da criança retirada há pouco - também foram resgatadas já mortas, subindo para 150 o número de óbitos em decorrência das chuvas que atingem o Estado do Rio desde segunda-feira, 5. Entre as 20 pessoas retiradas com vida do morro, há 8 crianças, todas frequentadoras de duas creches que também vieram abaixo.