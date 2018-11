Sobe para 50 o nº de feridos em acidente no DF

Segundo informações do Batalhão rodoviário, um ônibus da Viação Viplan bateu na traseira de outro coletivo, da Viação Planeta. A colisão pode ter sido provocada após um dos ônibus ser fechado por um carro e passeio.

Os feridos, entre eles ao menos 20 em estado grave, foram levados para hospitais de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Hospital de Base por equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Onze equipes dos bombeiros estão trabalhando no resgate das vítimas. Segundo os bombeiros, os ônibus de linha estavam lotados no horário.

A via está totalmente interditada aguardando a perícia da Polícia Civil. Um desvio foi montado na região, segundo o batalhão rodoviário.

(Solange Spigliatti/10h19)