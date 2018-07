Sobe para 54 número de mortos em acidente de ônibus em Santa Catarina

O ônibus, que transportava um grupo de evangélicos para um evento religioso no Paraná, deslizou em uma curva e caiu centenas de metros até bater em uma área cheia de árvores.

Equipes de resgate ainda tentavam retirar corpos de vítimas neste domingo. Pelo menos seis sobreviventes, incluindo duas crianças, estavam recebendo tratamento para ferimentos sofridos no acidente.

O ônibus estava a cerca de 10 quilômetros da cidade de Joinville quando aconteceu o acidente. As condições da pista e do clima eram boas no momento da queda, de acordo com a polícia.

Ainda não foi determinada a causa do acidente, mas a polícia disse que, aparentemente, houve uma falha nos freios do veículo.

A presidente Dilma Rousseff expressou, em nota oficial, suas condolências às famílias e amigos das vítimas.

(Reportagem de Paulo Prada)