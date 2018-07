Sobe para 57 o nº de mortes por meningite no RJ A morte de uma menina de 4 anos com meningite, confirmada ontem pela Secretaria de Saúde de Barra Mansa (RJ), elevou para 57 o número óbitos provocados pela doença no Estado do Rio desde o início do ano. Ao todo foram registrados oficialmente 262 casos de meningite meningocócica. No mesmo período do ano passado, houve 299 casos em todo Estado, com 68 mortes, de acordo com o governo do Rio.