Sobe para 6 o número de mortos pelas chuvas no RS Uma mulher morreu após o desabamento de seis casas, na madrugada deste sábado, 23, na cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Com esse óbito, chega a seis o número de vítimas fatais do temporal que atingiu o Estado desde a noite de ontem. Os desabamentos no bairro Saibreira II deixaram outros 20 moradores feridos. Eles foram levados para hospitais da região.