Sobe para 6 total de mortes em ação em favelas do RJ Subiu para seis o total de supostos traficantes mortos durante uma operação policial realizada na manhã de hoje com cerca de 300 policiais civis de diversas delegacias especializadas do Rio nas favelas da Coreia, Vila Aliança, Jabour e Rebu, na zona oeste da cidade. Três outros acusados de ligação com o tráfico foram presos na ação. Homens da Delegacia de Repressão às Armas e Explosivos (Drae) localizaram no interior da favela da Coreia a casa do chefe do tráfico local, conhecido como Aranha. A casa tem dois andares, duas piscinas e churrasqueira. A operação não tem hora para acabar.