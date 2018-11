Sobe para 68 número de mortos por chuvas no RJ

"Removemos pelo menos 40 feridos para hospitais do Estado, além de atendimentos feitos no próprio local. Há ainda diversos desaparecidos e o nosso efetivo está todo mobilizado", disse o sargento Monteiro, do Departamento de Relações Públicas dos Bombeiros.

O temporal, o mais forte a atingir o Rio de Janeiro nas últimas décadas, parou a capital fluminense no final da tarde de segunda e nesta terça-feira, inundando ruas e provocando o transbordamento da Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul da cidade.

As aulas nas redes municipal e estadual de ensino foram suspensas, assim como os trabalhos nos fóruns da Justiça da cidade, enquanto autoridades apelavam para que a população permanecesse dentro de casa e moradores de áreas de risco buscassem abrigo em outros locais.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)