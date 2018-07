Sobe para 7 número de mortos pela chuva em Itaoca Subiu para sete o número de pessoas mortas durante o temporal que atingiu o município de Itaóca, no Alto Ribeira, sudoeste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 13. Mais um corpo que havia sido levado pela enxurrada foi resgatado no final da tarde. Entre as vítimas estão duas crianças. Os corpos estão sendo levados para o Instituto Médico Legal de Apiaí. Há ainda 13 pessoas desaparecidas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil mantêm as buscas, apoiadas por três helicópteros da Polícia Militar, até a noite. A cidade está em estado de calamidade pública.